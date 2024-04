Ništa od Reala, Kepa se vraća u Čelzi

Uprkos dobrom startu svog mandata u Madridu, Kepa nije zadovoljio čelnike Reala i po završetku pozajmice će biti vraćen u Čelzi.

Španski golman je došao na ‘’Santijago Bernabeu“ kao zamjena za povređenog Tiba Kurtou. Dobro je započeo pustolovinu u španskoj prestonici, ali je san kratko trajao.

Karlo Anćeloti je počeo da rotira njega i Andreja Lunjina, a Ukrajinac se bolje pokazao i zauzeo mjesto prvog golmana. Došlo je vrijeme da se Kurtoa vrati, ali je doživjeo novu povredu, međutim, Kepe na golu ponovo nije bilo.

Real Madrid have no intention of keeping Kepa beyond this season. The goalkeeper's dream it to stay but he isn’t happy and didn’t expect a situation like this to happen. (Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/DMubHjyfeE