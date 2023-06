Nizozemci oduševljeni: Puni 38 godina, a školovao nas je 119 minuta

Nizozemski mediji oduševljeni su igrom Hrvatske za dramatičnu pobjedu (4:2) nakon produžetaka protiv domaćina u Roterdamu u polufinalu Lige nacija, a posebno veličaju kapitena "vatrenih".

"Za tri mjeseca napuniće 38 godina i evo ga sada, usred juna, nakon duge i naporne sezone školovao nas je 119 minuta. Navijači Nizozemske aplaudiraju Luki Modriću dok izlazi iz igre. Potpuno je to zaslužio", piše novinar Algemeen Dagblada.

Nizozemski dnevnik dodaje:

"Bila je to sjajna utakmica na terenu i tribinama. Puna buke, žestine, golova, drame. Nije bilo ni sekunde dosade. Na kraju je Hrvatska pobijedila i ostavila Nizozemsku frustriranu nakon duge i teške sezone. No, to je logična posljedica onoga što je Oranje pokazalo."

Državna televizija NOS piše da je stari majstor Modrić zasluženo u Roterdamu dobio jedan veliki aplauz.

"Čini se da istrošenost ne pogađa Modrića, jer 37-godišnjak je po ko zna koji put vodio Hrvatsku do pobjede. Zaokružio je svoju fenomenalnu partiju golom u sudijskoj nadoknadi i ovacijama publike."