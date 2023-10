Nizozemska policija privela srpskog fudbalera (VIDEO)

Radovan Pankov, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, a sada član Legije iz Varšave, ničim izazvano priveden je u Alkmaru od strane nizozemske policije, poslije utakmice između domaćeg AZ i gostiju iz Poljske u Ligi Evrope.

Pankov je praktično izvučen iz timskog autobusa i zajedno sa saigračem i kapitenom ekipe Žozueom odveden u policijski automobil i potom u stanicu.

Incidenti su započeli pošto je policija odlučila da zatvori kapiju gdje je trebalo da izađe delegacija poljskog kluba, prije nego što su svi napustili stadion, s obrazloženjem da su navijači Legije krenuli van objekta, ali na potpuno drugoj strani.

Protestovali su članovi delegacije, a policija je navodno koristila i silu i tom prilikom povrijedila nekoliko članova uprave, a potom je zatraženo da Pankov i Žozue napuste klupski autobus.

The police and security did not want to let Legia's players and training staff out of the stadium. The players, staff and president Dariusz Mioduski were attacked. Two Legia players Josue and defender Radovan Pankov - were were arrested! SCANDAL!#UEL #UCL #Legia #AZLEG #UEFA pic.twitter.com/SdPDFhhVTa