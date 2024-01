Njegoš Petrović: Dolazak u Vojvodinu jedna od najboljih odluka

Fudbalski klub Vojvodina danas je i zvanično promovisao i treće zimsko pojačanje, a to je vezista Njegoš Petrović.

Ovaj 24-godišnji vezni igrač došao je na pozajmicu iz španske Granade, ali Vojvodina ima pravo na otkup, koji će izvesno biti akvitiran u ljetnjem prelaznom roku.

Petrović je zadužio dres sa brojem 18, a otkrio je i šta je presudilo da se ove zime vrati u srpski fudbal.

„Iskreno, presudila je želja Vojvodine. Ovo je klub koji me je najviše želeo u ovom prelaznom roku, a kada vas neko toliko želi, onda to ne možete da odbijete. Moja dužnost sada je da to vratim na najbolji mogući način u ovoj polusezoni, i u godinama koje dolaze“, rekao je Petrović.

On je naglasio da je u ovom trenutku dolazak u Vojvodinu možda i najbolja odluka u dosadašnjoj karijeri.

„Mogu da kažem da mi je drago što sam se vratio u Srbiju, posebno u klub kao što je Vojvodina. Iz više aspekata je dobro što sam se vratio i mogu da kažem da mi je ovo možda i jedan od najboljih poteza u karijeri“, zaključio je Petrović.

On će odmah biti na raspolaganju treneru Božidaru Bandoviću, koji će imati priliku da ga uigrava tokom drugog dijela priprema na Kipru. Osim Petrovića, Vojvodinu su ove zime pojačali golman Dragan Rosić i vezista Vukan Savićević, a oni su takođe na spisku putnika za Kipar.

