Njemačka silna na startu: ''Elf'' ''očistio pod'' sa Škotskom

Evropsko prvenstvo otvoreno je utakmicom Njemačke i Škotske, a domaćin je na samom startu pokazao silu. Nijemci su razbili Škote ubjedljivom pobjedom rezultatom 5:1.

Počelo je dosta nervozno i tvrdo sa obe strane, ali je Njemačka polako okretala vodenicu na svoju stranu.

Igrala se 10. minuta kada je Florijan Virc doveo domačina u vođstvo poslije jednog dobrog napada koji je krenuo pogodite od koga – da, Tonija Krosa.

Nije se dugo čekalo na drugi gol. Bio je 19. minut kada je Džamal Musijala udvostručio prednost Nijemaca. Ponovo lijepa akcija i ponovo jedna lopta koja ima oči, ali ovoga puta čovjek koji je stajao iza pasa koji je razbio odbranu Škotske bio je Ilkaj Gindogan. Dakle, nelunih 20 minuta, a Njemačka je bila 2:0, a oba gola dali su njeni ''klinci''.

A da će biti debakl ukazala je 46. minuta i penal za Njemačku i direktan crveni karton za Rajana Porteusa. Udarac sa bijele tačke u novi gol za domaću ekipu je pretvorio Kai Haverc. Koliko je ''Elf'' bio dominantan pokazuje i podatak da Škoti čitavo prvo poluvrijeme nisu imali dodira u kaznenom prostoru Njemačke.

Na pauzu se otišlo sa rezultatom 3:0.

Drugi dio igre počeo je jednom malom uspavankom. Nijemci su kružili okolo, a Škoti su pokušavali da ne prime novi gol. Međutim, sav taj njihov trud se nije islatio i u 68. minuti Njemačka je povela sa 4:0, strijelac je bio Niklas Filkrig, koji je nešto ranije ušao u igru zamijenivši Haverca. Ono što je fascinantno jeste da je prilikom njegovog gola lopta išla brzinom od 110 km/h.

Isti igrač je za samo osam minuta postigao svoj drugi gol, a peti ukupno za Njemačku, međutim gol je bio poništen zbog ofsajda. Škotsa je visila o koncu za ''petardu''.

Međutim, onda gol utjehe. Minuta je bila 87. a Ridiger je postigao auto-gol i tako dao ipak nešto čemu brojni navijači Škotske mogu da se raduju poslije večerašnjeg, ipak, debakla.

Ako je bilo dvojbe hoće li doći do ''petarde'' sve je to otklonio Emre Džan u posljednjoj minuti te je time psotavio konačan rezultat - 5:1.

Njemačka jeste bila favorit i prije početka ove utakmice, ali čini se da su Nijemci i previše lako stigli do ovog trijumfa. Činilo se da Škotska ipak nije dorasla zadatku igranja na jednoj ovakvoj sportskoj smotri, bar kada je u pitanju večerašnji duel.

An opening match to remember for Germany #EURO2024 | #GERSCO pic.twitter.com/luXAFwUS1E