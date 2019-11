Njemački mediji: Niko Kovač izgubio sukob kultura

Fudbalski klub Bajern objavio je da Niko Kovač više nije njegov trener. Odluka je donijeta sporazumno, navodi se u saopštenju. Odlazak Nika Kovača je jedna od glavnih tema sportskih komentatora u Njemačkoj.

Špigel onlajn skreće pažnju na način na koji je objavljen razlaz Bajerna i Hrvata koji je godinu i po dana trenirao najtrofejniji njemački klub. „Na internet-strani Bajerna iznad vijesti je postavljena slika na kojoj je Kovač u odjelu s kravatom. Time se prema spolja čuvala pristojnost – nisu htjeli da ostave utisak da tjeraju Kovača iz dvorišta.

U službenom saopštenju se govori o sporazumnom razlazu, Kovač je mogao da dostojanstveno napustiti ulicu Zebener štrase (sjedište Bajerna, prim. ur.), a to je čast koja nije ukazana svakom od njegovih prethodnika. Pa ipak, to nije bilo ništa drugo nego izbacivanje", smatra Špigel.

Televizijska stanica ntv objavila je naslov: „Niko Kovač je izgubio sukob kultura" te objašnjava: „FK Bajern čezne za osvajanjem Lige šampiona. On čezne za umjetnošću, nekom idejom igre. Ali, zaposlio je trenera koji ga je učio zanatu. To nije moglo dobro da se završi. I sad je prošlost. Ali, za ekipu je to samo na prvi pogled dobra vijest", smatra ntv.

Fokus onlajn donosi mišljenja raznih stručnjaka i zaključuje: „Stručnjaci složni – dilema Bajerna je direktna posljedica loše kadrovske politike."

Zidojče cajtung iz Minhena tvrdi da je „Kovač uvek bio strano tijelo u Bajernu": „Već ubrzo nakon njegovog dolaska međusobno su se sukobile različite predstave o fudbalu.

Kovač je u Frankfurtu praktikovao disciplinovan, grub, vertikalan i brz fudbal. Bajern se još uvek držao škole posjeda lopte Pepa Gvardiole. To dvoje ne ide zajedno. Možda je to bila odanost načelima, možda tvrdoglavost, ali Kovač nije htio da svoj stil prilagoditi Bajernu."

Ove novine razmatraju i budućnost hrvatskog trenera: „Vjerovatnoća da se Niko Kovač kao trener vrati u Bundesligu u svakom slučaju postoji. A postoji i vjerovatnoća da opet bude uspješan trener kao u Frankfurtu", zaključuje Zidojče cajtung.

