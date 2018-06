Njemački sudija Milinković-Saviću: Bio sam preoštar

Suđenje Nijemca Feliksa Briha na utakmici Srbije i Švajcarske u drugom kolu grupe E na Svjetskom prvenstvu u Rusiji tema je broj jedan u srpskim medijima.

"Sajdžije" su savladale "orlove" rezultatom 2:1, a novinari televizije "B92" razgovarali su o utakmici sa Sergejem Milinković-Savićem, čija je igra takođe izazvala brojne reakcije.

Milinković-Savić je na utakmici dobio žuti karton, a on je pitao Briha zašto ga je kaznio.

"Prvo mislim da je ogromna greška FIFA da Nemac sudi Švajcarcima, to je kao kada bi nama sudio Crnogorac. Znam nemački jezik pa sam ga pitao zašto mi je dao žuti karton, a on mi je samo odgovorio da je bio preoštar i to je to. Ok, napravio sam faul, bio je grub start, ali bio mi je prvi. Ista situacija bila je i sa Matićem, a Brih ju je odmah sankcionisao. Matiću je rekao da će ga isključiti, meni nije, ali sve je to bilo previše oštro", ispričao je Milinković-Savić za "B92".

On je dodao da Srbija mora da zaboravi ovaj meč što prije i da se fokusira na Brazil.

"Na sudiju možemo da budemo besni koliko god hoćemo, po nas nije dobro sudio, ali on je arbitar, odlučuje o svemu. Ovaj meč i njegove postupke moramo što pre da zaboravimo i da razmišljamo samo o Brazilu", rekao je Sergej.

Na pitanje "kako protiv Brazila" odgovara:

"Lepo, izađemo na teren sa željom da pobedimo. Mi moramo da pobedimo, i što da ne. Samo da uđemo u utakmicu sa pozitivnim mislima. Moramo da uđemo u utakmicu sa velikim motivom i još većom verom".

Srbija mora da savlada Brazil u posljednjem kolu grupne faze ukoliko želi da se plasira u osminu finala. Čak ni remi joj ne donosi prolaz dalje, i ako Švajcarska izgubi od Kostarike, jer je bolja međusobnim duelima.

(B92)