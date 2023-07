Njukasl jača tim za Ligu šampiona

Njukasl pojačava svoju ekipu za sezonu gdje će igrati Ligu šampiona. "Svrake" su završile transfer sa Lesterom oko dovođenja veziste Harvija Barnsa, potvrdio je Fabricio Romano.

"Džordijevci" sljedeće sezone igraju Ligu šampiona, pa tako imaju još jedno takmičenje na kojem nastupaju, te im treba veliki broj igrača.

Harvi Barns stiže poslije nekoliko sezona u Lesteru, a njegov prelazak će biti plaćen 38/39 miliona funti. Njukasl i Lester su nedjeljama pregovarali oko ovog transfera, a sada je dogovoreno da ovaj 25-godišnjak promijeni sredinu.

Lični uslovi su dogovoreni, ostalo je još samo da klub ozvaniči pojačanje.

Barns je dao 45 golova na 187 utakmica za Lester Siti, a debitovao je prije skoro sedam godina u Ligi šampiona, one godine kada su "Lisice" branile titulu u Engleskoj.

Newcastle are set to sign Harvey Barnes on permanent deal from Leicester, here we go! #NUFC Deal sealed on £38/39m package and personal terms are also agreed now. Barnes wants Newcastle and deal will be completed soon. Saint-Maximin, now closer to Al Ahli move. pic.twitter.com/myPkmvwiMy