Njukasl zove Maldinija

Legendarni fudbaler Milana i italijanski reprezentativac Paolo Maldini dobio je ponudu da postane sportski direktor Njukasla, prenosi "Gazeta delo sport".

Kako se navodi, on bi na toj funkciji trebalo da zameni Dena Ešvorta, nekadašnjeg direktora FA Engleske i Brajtona, koji ima ponudu Mančester Junajteda.

Velikan sa "Old Traforda" spreman je da plati i obeštećenje od 10 miliona evra, dok Njukasl traži 20, s obzirom na to da Ešvort ima ugovor do 2026. godine.

Maldini je cijelu igračku karijeru proveo u Milanu, bio je i sportski direktor "Rosonera", a nedavno je odbio unosne ponude iz Saudijske Arabije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.