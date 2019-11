Nokautirao golmana jer je odbranio penal

U-20 ekipe Korintijansa i Flamenga igrale su revanš prvenstvenu utakmicu za prolazak u finale.

Završena je bez golova, što je bilo dovoljno Flamengu zahvaljujući pobjedi iz prve utakmice rezultatom 2-1.

Heroj Flamenga je golman Hugo Souza koji je odbranio penal.

On je zbog toga dobio batine.

Naime, nakon završnog zvižduka protivnički igrači su lagano krenuli prema Souzi, jedan ga je lagano zahvatio po glavi, a onda se stvorio kapiten Raul Gustavo i leteći nokautirao golmana, prenosi "24sata.hr".

"Nemam riječi kojima bih mogao opravdati ovaj bezglavi čin", napisao je kasnije Gustavo izvinjavajući se golmanu Flamenga.

Final de jogo. Flamengo 0x0 Corinthians no Sub-20. Rubro-negro foi à decisão com o empate. Após o jogo, o goleiro do Flamengo virou alvo dos corintianos. Ainda não está claro o que ele fez pra despertar a ira dos alvinegros. Levou soco gigante! pic.twitter.com/sPrNl9QDs1