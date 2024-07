Nova evropska sramota Partizana: Dinamo deklasirao "crno-bijele" sa 6:2

Fudbaleri Partizana još jednom su razočarali svoje navijače katastrofalnim početkom nove sezone pošto su večeras u prvoj utakmici 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona poraženi od kijevskog Dinama sa visokih 2:6.

Poslije sedam godina "crno-bijeli" su dobili priliku da opet zaigraju u elitnom takmičenju a duel je odigran u poljskom Lublinu gdje je ukrajinski tim bio domaćin. Partizan je prije nekoliko dana saznao da će ako prođe u 3. kolo igrati sa Glazgov Rendžersom ali sudeći po večerašnjem izdanju to će biti nemoguća misija.

"Crno-bijeli" su imali neprijateljski doček na "Areni Lublin" a iako je trener Oleksandr Šovkovski da se njegovi igrači neće rukovati sa rivalom, fubaleri Dinama ogrnutim zastavom Ukrajine ipak su se prije susreta pozdravili sa protivnikom.

Partizan je do vođstva došao u 22. minutu nakon penala kojeg je Panenkom u gol pretvorio Mateus Saldanja.

Činilo se da je to savršen scenario za ekipu ali sreća je trajala do 40. minuta kada je Mikola Šaparenko izjednačio na 1:1. Bio je to zapravo uvod u košmar "crno-bijelih" jer su u razmaku od nepunih šest minuta primili još dva gola. Nakon loše rekacije odbrane Volodimir Bražko je u 43. minutu doveo Dinamo u vođstvo da bi u prvoj minuti sudijske nadoknade Oleksandr Karavaev gurnuo "parni valjak" još dublje u ponor.

Totalni debakl ekipa Aleksandra Stanojevića došao je u 56. minutu kada je na 4:1 za Kijevljane povisio Vladislav Kabaev.

Ipak, Saldanja je u 66. minutu postigao svoj drugi gol na meču i ostavio svom timu kakvu-takvu nadu da u revanšu mogu do preokreta. Međutim i ta pomisao se rasplinula u 83. minutu kada je Denis Popov povisio na 5:2 da bi u sudijskoj nadoknadi Oleksandr Pihaljonok stavio tačku na novo sramotno izdanje Partizana u Evropi.

Revanš je za sedam dana u Beogradu a Partizan će najvjerovatnije evropski put nastaviti u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

