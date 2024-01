Nova šansa za Van de Beka, ovog puta u Njemačkoj

Nizozemski fudbaler Doni van de Bek narednu polusezonu provešće u Bundesligi, u Ajntrahtu iz Frankfurta.

Nekada jedan od najperspektivnijih nizozemskih i evropskih fudbalera, pokušaće svoju karijeru da oživi u Bundesligi.

Official. Donny van de Beek has joined Eintracht Frankfurt on loan deal from Man United. As revealed weeks ago, Eintracht will pay small loan fee and cover majority of Donny’s wages. Buy option not mandatory: €11m plus €3m add-ons. Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/SPCFNPU8EH