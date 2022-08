Nova uprava optimistična: Radnik više nije na koljenima

Nakon turbulencija u susret aktuelnoj sezoni kockice u FK Radnik polako se uklapaju i čini se da je tim iz Bijeljine stao na noge. Predstavljena su pojačanja za novu sezonu.

Nedeljko Ćorić, predsjednik Radnika istakao je da su novi čelnici kluba uspjeli da riješe akutne finansijske probleme koje su zatekli.

"Junak je, možda, pao na koljena, ali tu smo da mu pomognemo da se uspravi i da podignute glave nastavi svoje pohode tamo gdje je stao. Uvjeravam vas da Radnik više nije na koljenima. Uspjeli smo da riješimo neke akutne finansijske probleme koje smo zatekli", rekao je Ćorić.

On je najavio i prodaju sezonskih ulaznica koja počinje danas, a kampanja nosi naziv "Budi Radnik".

FOTO: FK Radnik Bijeljina/Facebook

"Očekujemo maksimalan odziv svih koji žele da pokažu dobru namjeru prema Radniku, a ja obećavam da će svaka KM završiti tamo gdje treba. Akcija će trajati do kraja septembra i očekujemo da ćemo tokom nje obezbijediti sredstva neophodna za funkcionisanje kluba. Siguran sam da je ovo dobra prilika da sve one koji su rasli uz Radnik vratimo na tribine. Da to bude mjesto naših okupljanja, sa djecom, unucima", kazao je Ćorić.

Osim prodaje sezonski ulaznica danas od 15:30 do 18:30 časova na Gradskom trgu u Bijeljini djeliće se besplatne karte za meč Radnik – Ljubić u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske.

Mladen Žižović, nekadašnji fudbaler i trener Radnika, a sada član Upravnog odbora predstavio je pojačanja kluba.

FOTO: FK Radnik Bijeljina/Facebook

"Naši novi igrači su Nikola Lakić, Nenad Rašević, Miloš Jokić, Brajan Ananias, Dejan Živković, Nenad Srećković, Bojan Burazor, Ljubomir Kovačević, Milan Gavrić, Aleksandar Maksimović", rekao je Žižović, a danas je klub pojačao i Miljan Odžaklić.

Prvi meč u aktuelnoj sezoni tim Radnika će odigrati na svom terenu upravo protiv Ljubića, a treba istaći da su na njihov zahtjev odgođeni mečevi prva dva kola protiv Famosa i Slavije.