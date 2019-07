Nova uznemirujuća povreda, kapitenu Stouka upitna karijera

Rajan Šokros, kapiten Stouk Sitija, jedan je od onih koji neće po dobrom pamtiti pripreme uoči starta nove sezone.

Nakon što smo svjedočili ružnoj povredi Dijega Ribasa, na sličan način stradao je Rajan Šokros, kapitan bivšeg premijerligaša Stouk Sitija, prenosi "100posto.hr".

Užasavajući prelom noge brazilskog fudbalera

Stouk je na svom stadionu ugostio Lester Siti u prijateljskoj utakmici, a nesretni događaj se dogodio krajem prvog poluvremena kada je engleski defanzivac uklizao da bi blokirao udarac.

Looks very painful for Stoke’s Ryan Shawcross here. The way his ankle twists. Gerry Taggart’s reaction on commentary says it all #scfc pic.twitter.com/3oAuvuXQYy