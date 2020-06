Nove optužbe za rasizam na račun Kataija

Srpski fudbaler Aleksandar Katai nedavno je dobio otkaz u LA Galaksiju zbog rasističkih komentara supruge na društvenim mrežama, a sada se našao na udaru bivšeg saigrača Si Džej Saponga koji je rekao da je njegova žena samo potvrdila ono što je on ranije znao.

Sapong tvrdi da ga Katai za da mjeseca u Čicagu nikada nije pogledao u oči te da je siguran da su on i njegova supruga u suštini iste osobe.

"Imao sam lično iskustvo s njim, a ono što je uradila njegova supruga je samo potvrdilo moja iskustva i ono što sam znao. Bio sam manjina u svlačionici u kojoj je bilo tek nekoliko Afroamerikanaca, a trudio sam se pokazati da zaslužujem mjesto u timu. Upoznao sam se sa svima i pokušao se uklopiti koliko god je to moguće, a kunem vam se, Katai me nijednom za dva mjeseca nije pogledao u oči", ispričao je ovaj fudbaler.

Nakon toga, on je rekao da se tokom karijere naučio postavljati prema saigračima koji su povučeni i tihi, ali da s Kataijem nikako nije mogao da se shvati.

"Tokom karijere sam upoznao igrače koji su povučeni ili rezervisani, a koji žele samo trenirati i igrati utakmice. Znam kako se postaviti prema takvim igračima, a ovdje sam imao slučaj da sam želio komunicirati sa saigračem na terenu za dobrobit ekipe, a on me nije htio pogledati u oči? Zašto? Šta se dešava? Trudio sam se i strašno mi je kada se prisjetim nekih stvari, a bilo je situacija u kojima sam bio u poziciji da postignem pogodak, a u kojim mi nije htio dodati loptu. Iako je bio u nemogućoj poziciji, a ja u situaciji za gol, on je šutirao iz 'mrtvog ugla' i nije mi želio dodati loptu", rekao je Sapong.

Katai je karijeru počeo u Vojvodini 2009. godini, a kasnije je igrao za Olimpijakos, Crvenu Zvezdu i Alaves, dok je u MLS ligi pored LA Galaksija igrao i za Čicago Fajrs, gdje mu je Sapong bio saigrač.