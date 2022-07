Novi dresovi iz Mozzarta za FK Polet Krajišnik: U novoj opremi u Trećoj ligi

Tokom ljetnje pauze brojni klubovi se pripremaju za jesen kada ih očekuje nastavak takmičenja. Među njima je i FK Polet Krajišnik iz sela Dragočaj kod Banjaluke.

Ovaj tim postoji od davne 1949. godine, a od jeseni će zaigrati Treću regionalnu ligu RS. I to u novoj opremi jer im je kompanija Mozzart donirala dvije garniture dresova.

Reakcije na donaciju novih garnitura opreme su pozitivne. Članovi kluba su veoma srećni zbog ove donacije. Zahvaljujemo se Mozzartu na lijepom gestu, ovaj vid pomoći nam zaista znači- kaže Predrag Donjak, predsjednik FK Polet Krajišnik, Ramići-Dragočaj.

Ova ekipa okuplja oko 100 članova, od kojih je čak 70 omladinaca i 30 seniora. Seniori su do sada bili u četvrtoj, a od iduće sezone igraju u Trećoj regionalnoj ligi - grupa Zapad.

Prelaskom u viši rang žele da održe stabilnu poziciju u svojoj ligi, a dugoročni cilj im je da u klubu okupe što više omladine iz Dragočaja, Ramića, Prijakovaca i Kuljana kod Banjaluke. Želja im je da klub nastavi da traje kako bi mladi imali mjesto na kojem će se okupljati i trenirati fudbal.

Rad kluba podržava lokalna zajednica, a tu su i članovi i prijatelji kluba koji pružaju doprinos kroz članarine i donacije. Na listu njihovih prijatelja, kažu, sada se upisao i Mozzart.

Regionalni lider u priređivanju igara na sreću do sada je obradovao brojne klubove iz manjih sredina, ali i one koji igraju u nižim ligama. Kroz akciju "Novi dresovi za nove šampione" kompanija Mozzart sportskim ekipama pruža podršku za dalji napredak, a do sada je novom opremom obradovala više od stotinu klubova širom države.