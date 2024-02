Novi format Lige šampiona: Od naredne sezone igra 36 klubova

Novi format Lige šampiona počeće od naredne jeseni. To je objavila UEFA na zvaničnoj stranici. Najvažnija promjena je da će u najjačem evropskom klupskom takmičenju učestvovati 36, a ne kao do sada 32 kluba.

"UEFA je pokazala predanost temeljnim vrijednostima sporta i odbranila principe otvorenih takmičenja. Kvalifikacija za veliko takmičenje, utemeljena na sportskom uspehu, osnova je svega. Takođe, tu je i sportska solidarnost, koja krasi evropski sportski model", rekao je Aleksandar Čeferin, predsjednik UEFA.

Nema više grupa, nego se igra ligaški sistem takmičenja. U prvoj fazi svaki tim će imati osam utakmica i sakupljaće bodove za prolazak u narednu fazu. Neće više igrati protiv istih protivnika kod kuće i u gostima.

Kvalifikacije za Ligu šampion biće otvorene, zavisno od plasmana kluba u domaćem prvenstvu na kraju protekle sezone i nacionalnom koeficijentu. Četiri dodatne ekipe ulaze u Ligu šampion po sljedećim pravilima:

* Jedna ekipa je trećeplasirana iz pete najjače lige Evrope po koeficijentu UEFA.

* Druga ekipa biće prvak države koji će ući u Ligu šampiona kroz put šampiona. Do sada su tako kroz četiri pretkola u Ligu šampion ulazile četiri ekipe, a od sljedeće sezone ulaziće ih pet

* Treća i četvrta ekipa ulaze na temelju dobrih rezultata prošle sezone. UEFA će prema koeficijentu i uspješnosti od prošle sezone automatski poslati dvije ekipe u glavnu fazu Lige prvaka.

* Sistem bodovanja se ne mijenja. Ostaju tri boda za pobjedu i jedan za remi. Kako sve ekipe učestvuju u ligi, prvih osam ide direktno u osminu finala. Ekipe plasirane od 9. do 24. mjesta igraće drugi krug (jednu utakmicu kod kuće i jednu u gostima) kako bi se plasirale u osminu finala.

* Parove u toj fazi odlučiće žrijeb, a ekipe će biti podijeljene u dvije grupe – nosioci (od 9. do 16. mjesta u ligi) i nenosioci (od 17. do 24. mjesta). Poslije toga će pobjednici igrati protiv nekog od osam najbolje plasiranih iz prvog kruga. Ekipe koje su plasirane od 25. do 36. mesta završavaju sezonu, jer više nema prelazaka timova u Ligu Evrope.

* Liga Evrope igraće se u identičnom formatu kao i Liga šampiona, dok će se Liga konferencije igrati u malo drugačijem. U Ligi konferencije će svaka ekipa u prvoj fazi igrati šest utakmica, a ne osam. U oba ova takmičenja biće takođe po 36 ekipa, prenosi Sport Klub.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.