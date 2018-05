Novi gaf UEFA: Prije vremena objavljeni sastavi za finale LŠ

Krovna kuća evropskog fudbala (UEFA) nastavlja s velikim gafovima uoči večerašnjeg finala Lige šampiona.

Podsjećamo, nedavno su objavili da je Liverpul novi prvak Evrope, o čemu više možete pročitati na OVOM LINKU.

Ovaj put su objavili sastave za okršaj u ukrajinskom Kijevu.

Objava je potaknula nove teorije zavjere jer poznato je da se sastavi objavljuju sat vremena prije početka meča.

Iz UEFA su se oglasili i rekli da je bilo samo riječ o testiranju, a ako se ovi sastavi pokažu tačnim večeras ćemo vidjeti dvije izuzetno ofanzivne ekipe na terenu.

Sastavi koji su procurili:

Liverpul: Karius, Aleksander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Vijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane. Klupa: Minjole, Klajn, Klavan, Moreno, Lalana, Čan, Solanke.

Real Madrid: Navas, Karvahal, Varan, Ramos, Marselo, Modrić, Kazemiro, Kros, Isko, Ronaldo, Benzema. Klupa: Kasilja, Načo, Bejl, Vaskez, Hakimi, Asensio, Kovačić.

Official #UCLfinal tv channel currently running team cards for tomorrow night...interesting, very interesting...! pic.twitter.com/3mLPAmN51s