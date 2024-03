Novi haos i nove kazne u Engleskoj

Notingem Forest je kažnjen oduzimanjem četiri boda zbog kršenja Pravila o profitu i održivosti, navodi se u današnjim izvještajima.

Ovim sankcijama, klub je dospjeo u Zonu ispadanja, sa bodom manje od sedamnaestoplasiranog Lutona.

Popularni ’’Šumari“ u januaru su optuženi za kršenje Pravila u sezoni 2022/23. Nisu ispunili osnovna načela Finansijskog fer-pleja da u tri sezone ne smiju da imaju više od 105 miliona funti gubitka.

Iako je ovo druga uzastopna sezona Foresta u eliti, nisu izbjegli kaznu, jer su narušili pravila i Premijer lige i Čempionšipa. U toj posljednjoj sezoni u nižem rangu takmičenja, nisu smjeli da izgube više od 61 miliona funti godišnje.

Nottingham Forest have been given a four-point deduction for breaching Premier League financial rules, per multiple reports pic.twitter.com/OcgiOKMNy6