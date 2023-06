Novi napadač Zvezde: Imam tremu, došao sam u mitski klub

U Beograd, u redove Crvene zvezde je stigao doskorašnji napadač Sent Etjena, Žan Filip Kraso (25) koji je sa klubom potpisao četvorogodišnji ugovor i dolazi kao slobodan igrač.

"Zadovoljstvo mi je da predstavim prvo pojačanje Zvezde u ovom roku. Tražili smo napadača, a pred vama je Žan Filip Kraso, doskorašni igrač Sent Etjena. Bio je najbolji igrač ekipe, na nekim utakmicama i kapiten, nastupa za reprezentaciju Obale Slonovače. Pratili smo ga od početka sezone, poseduje veliki kvalitet koji će unaprediti igru Crvene zvezde. Želim mu da ostvari svoje snove u Zvezdi, da bude efikasan kao prošle sezone i da se zajedno radujemo uspesima Zvezde", rekao je prilikom predstavljanja sportski direktor "Crveno-bijelih" Mitar Mrkela.

Riječ je dobio i Kraso.

"Dobar dan svima. Ja sam tek sinoć stigao u Beograd i nisam imao vremena da upoznam grad i da obiđem sve, ali jako sam srećan što sam ovdje. Jedva čekam da počnem da radim ono što najbolje znam, da igram fudbal. Srećan sam što sam u Beogradu i Crvenoj zvezdi za koju sam čuo i ranije. Imam tremu, uzbuđen sam zbog dolaska. Pozdravio bih navijače Zvezde za koje sam čuo da su bitan faktor.

Kada sam odlučio da potpišem za Zvezdu, privuklo me je to što imam mogućnost da osvojim titulu. To mi mnogo znači jer sam prethodne dvije godine bio u drugoj ligi. Ovo je nova etapa u mojoj karijeri, došao sam u mitski klub. Marko Marin (šef skauting službe) mi je mnogo objašnjavao sve u vezi kluba i dao mi je savjete.

Ne osjećam pritisak zato što sam već imao prilike da igram u finalu Kupa Francuske protiv PSŽ, ali dolazak u Zvezdu osjećam kao neku novu vrstu energije i podstrek. Nije to pritisak, već nova energija koja me pokreće i jedva čekam da počnemo sezonu", rekao je 25-godišnji napadač koji će nositi dres sa brojem 17.

Dodao je:

"Želio sam broj sedam ili 17 jer mi donose sreću, donijeli su mi sreću Sent Etjenu i Ažaksiou, kako u fudbalu, tako i na ličnom planu. Vjerujem da će tako i ostati".

Kakav je napadač Kraso?

"Odgovara mi promjena u igri, da budem polivalentan. Ne bi mi bilo interesantno da igram samo na jednoj poziciji, volim da igram s loptom i da je imam u svom posjedu", objasnio je Žan Filip Kraso.

Žan Filip Kraso je rođen 17. jula 1997. godine u Štutgartu, ali je juniorski staž proveo u francuskom Lorijenu. Nakon što je golovima skrenuo pažnju na sebe u nižim ligama Francuske, Sent Etjen ga je doveo u svoje redove gdje je doživio potpunu fudbalsku renesansu.

U međuvremenu je i debitovao za reprezentaciju Obale Slonovače, čiji je sada nezamjenjiv član.

Sezonu za nama završio je kao treći strijelac francuske Lige 2, a na 35 mečeva uz 17 golova zabilježio je i 12 asistencija.