Novi "nastup" Domagoja Vide: Gori Beograd, 'ajmo

Tek što se malo stišala bura oko "nastupa" Domagoja Vide, hrvatskog reprezentativca, koji je poslije pobjede nad Rusijom u četvrfinalu Svjetskog prvenstva pozdravio iz svlačionice video-porukom Ukrajince fašističkim pozdravom "Slava Ukrajini", pojavio se novi snimak Vidinog slavlja.

"'Ajmo kafano, plaćam kad dolazim. Slava Ukrajini, Beograd gori, ’ajmo... Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela... Brate, maši, pozdravi kafanu Beograd u Kijevu, tamo smo palili", rekao je Vida držeći flašu piva u ruci.

Na snimku se vidi i Ivica Olić, član stručnog štaba hrvatske reprezentacije, kojem se Vida zapravo i obraća u jednom trenutku, a potom zajedno pjevaju. Vida je na kraju pozdravio gazdu kafane.

Hrvati su se, inače, izvinili Rusima za ponašanje svog fudbalera i Ognjena Vukojevića, člana stručnog štaba. Vukojević je odstranjen iz reprezentacije, a FIFA ga je dodatno kaznila sa 15.000 evra. I Vida i Vukojević igrali su za Dinamo iz Kijeva, a poruku "Slava Ukrajini" poslali su "svojim prijateljima".

FIFA je Vidi progledala kroz prste i dozvolila mu da igra utakmicu polufinala Svjetskog prvenstva protiv Engleske (sutra, 21 sat, Moskva), iako je u jednom trenutku postojala opasnost i da će biti suspendovan. Rusi nisu imali razumijevanja za njegovu "šalu", kako je pokušao da objasni pozdrav Ukrajincima, tako da će Vida naići na loš prijem publike na stadionu "Lužnjiki" u Moskvi.

Domagoj Vida, koji je uzviknuo više puta "Slava Ukrajini", inače, u novom "spotu" pjeva s flašom u ruci, pjesmu Tome Zdravkovića "Kafana je moja sudbina".

Reagovao je i Fudbalski savez Ukrajine, koji je stao na stranu Vide i izrazio ogorčenje zbog odluke FIFA da se kazni Ognjen Vukojević, kao i zbog uznemiravanja Vide.

Slučaj "Vida" je potpuno nepotrebno skrenuo pažnju s mnogo važnije stvari, a to je da Hrvati sutra igraju polufinale Svjetskog prvenstva. S obzirom na to kako igraju "vatreni", ali i Englezi nije isključeno da se pobjednik ove utakmice, zapravo drugi finalista, odluči poslije izvođenja penala. Do sada se, inače, nikada nije desilo da jedna ekipa ostvari tri pobjede poslije izvođenja penala, a Hrvatska za sada ima dvije – protiv Danske i domaćina Rusije. Dvije pobjede imala je, podsjećaju mediji u Hrvatskoj, još samo Argentina, koja je 1990. godine s Maradonom na čelu pobijedila Jugoslaviju i Italiju poslije penala.

Vida je uspio na kratko da potisne i fantastičan čin Luke Modrića na ovom šampionatu, nevjerovatnu borbenost i veliki broj pretrčanih kilometara "vatrenih", ali da baci u drugi plan čak i poruke podrške Novaka Đokovića.

