Novi skandal Ibrahimovića, navijaču pokazivao međunožje

Zlatan Ibrahimović sa svojim LA Galaksijem neće igrati u polufinalu MLS lige.

Šveđanin je bio vidno razočaran nakon poraza od FK Los Anđeles rezultatom 3:5, pa je po izlasku sa terena šokirao sve navijače na stadionu.

Zbog ranijeg gubitka šansi za titulom Ibra je razočarao, pa se po izlasku na teren uhvatio za genitalije i na taj se način našao na udaru kritika u SAD-u. Iako je postigao gol i asistirao, njegov tim se oprostio od MLS-a za ovu sezonu.

Ovo je samo jedan u nizu Zlatanovih poteza, a iz MLS-a su najavili i kaznu, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Prema vijestima iz Italije, ovo će biti njegov posljednji meč za Galaks jer je Ibrahimović spreman da se vrati u Europu, u Napoli.

Vlasnik Napolija De Laurentis već je s njim u Americi obavio razgovor.

Kamera je snimila Ibrin "potez":

Ibrahimovic walks off the pitch (for the final time?) With his junk in his hand pic.twitter.com/DY0mveFASV