Novi skandal u Turskoj: Samoinicijativno napustili teren zbog sudijske odluke (VIDEO)

​Novi skandal potresa turski fudbal, nakon što su igrači Istanbulspora u 72. minuti samoinicijativno napustili teren u susretu protiv Trabzonspora.

Domaći fudbaleri, vidno iznervirani nakon što sudija nije dosudio penal za njihovu ekipu, odbili su da nastave igrati.

Nije pomoglo ni to što je Trabzonspor postigao gol u sljedećem napadu. Interesantno je da je Edin Višća asistirao za taj pogodak Polu Onuačuu.

Još uvijek nije poznato šta će se desiti s utakmicom, ali ona će najvjerovatnije biti registrovana službenim rezultatom 3:0 u korist Trabzonspora.

Podsjetimo, prije samo osam dana na utakmici Ankaragudžua i Rizespora, predsjednik Ankare, Faruk Koča pretukao je sudiju Halila Umuta Melera, prenosi "Avaz".

