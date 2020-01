Novinar "Nezavisnih" iz Antalije: Nakon problema, napokon uz Borac

Tmurno vrijeme u Antaliji dočekalo nas je nakon skoro 40 sati puta. Uzdah olakšanja i osmijeh na licu banjalučkih novinara koji su u ponedjeljak rano ujutru krenuli put Antalije više nego dovoljno je pokazao šta je ova ekspedicija prošla u prethodna dva dana.

Kada smo krenuli put Sarajeva na let ka Istanbulu, nismo ni sanjali da će sve ovo toliko trajati. Ali, problemi sa sarajevskom maglom, transfer iz Istočnog Sarajeva do Beograda, zatim let iz glavnog grada Srbije do Istanbula i na kraju let za Antaliju ostali su iza nas odmah po izlasku iz aviona.

Istina, ovo je trebalo da bude jedno obično putovanje koje je trebalo da traje maksimalno 12 sati, ali istini na volju, ne bi bilo ovako zanimljivo.

Umor koji nas je pratio, posebno u posljednjim satima, nestao je istog sekunda kada smo shvatili da je naporan put iza nas. Napokon smo se pridružili fudbalerima Borca, koji se ovdje pripremaju za nastavak BHT Premijer lige BiH.

Propustili smo dva dana priprema "crveno-plavih", ali od sutra napokon možemo da se posvetimo svom poslu i više ne moramo da kombinujemo kako ćemo da dođemo do konačnog odredišta. Sada se nadamo da nam magla neće kočiti i povratak, jer ne bi baš bilo zanimljivo dva puta proći sve ovo u sedam dana. I naravno mislim da smo zaslužili da se večeras opustimo, a od sutra u nove radne pobjede.