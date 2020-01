Novinari krenuli s Borcem u Antaliju, za 26 sati stigli do Beograda

Da je jedno teorija, a drugo praksa najbolje su na svojoj koži osjetili novinari koji su u ponedjeljak rano ujutru krenuli u Antaliju gdje su trebali da se pridruže fudbalerima Borca koji se u Turskoj spremaju za nastavak BHT Premijer ligi BiH.

Za više od 24 sata predstavnici sedme sile stigli su tek do Beograda.

Nešto što je trebalo da bude rutinski put do turskog ljetovališta postalo je putovanje kodnog naziva "da smo pješke krenuli prije bismo stigli".

Bijelo dugme je dan koji je imalo 12 banjalučkih novinara najbolje opisalo u pjesmi "u vrijeme otkazanih letova". U posljednje vrijeme mnogo spominjana sarajevska magla spriječila je 12 veoma raspoloženih ljudi da "raširi krila" prema Istanbulu.

Ipak, 12 sati čekanja i otkazana tri leta niti jedne sekunde nisu ubila raspoloženje. Kada je već postalo jasno da niti danas neće biti ništa bolja priča, raja se skontala da je najbolje prebaciti se do Beograda jer povratak kući nije bio neka posebna opcija.

To je vjerovatno više nužno zlo. 24 sata od početka avanture zaokružili smo u autobusu iz Istočnog Sarajeva do Beograda, a da je dan izgledao mnogo duže i da je ostavio trag na svima moglo se čuti po hrkanju. Probijajući se kroz maglu, grupa je stigla do Beograda odakle će danas jos najmanje jedan put probati da se probije do Istanbula, a dalje bi odlazak u Antaliju trebalo da bude rutinski zadatak.

Ipak, poučeni početkom teksta jasno je da stvari u praksi nisu često tako jednostavne. Za početak bi polijetanje za Istanbul bio velika pobjeda, a dalje ćemo vidjeti šta će da bude. Danas, 9.00 časova označiće novi pokušaj odlazaka u toplije krajeve, a na kraju krajeva ako ni od toga ne bude ništa barem smo malo skoknuli do Beograda, nema veze što nam je za to trebalo 26 sati. Avantura se nastavlja i danas...