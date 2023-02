Novo priznanje za Bajčetića

Mladi špansko-srpski fudbaler Stefan Bajčetić igra odlično u dresu Liverpula ove sezone. Nagrada za njegove partije došla je u vidu novog priznanja, kada je ovaj veznjak proglašen najboljim igračem mjeseca u redovima "Crvenih".

Vezista srpskog porijekla koji je bliže odabiru španske reprezentacije se vrlo brzo navikao na uslove engleskog fudbala i sada ga Jirgen Klop bez zadrške koristi u premijerligaškim utakmicama.

Morao je, doduše, jer su ga povrede primorale na to, a Stefan mu je uzvratio povjerenje vrlo zrelim partijama za jednog osamnaestogodišnjaka.

Your @StanChart Player of the Month for January Congratulations, Stefan pic.twitter.com/nFx325o6Bu