Novost u fudbalu: Okrugli crveni karton (VIDEO)

Navijači su pokušavali shvatiti zašto je sudija Din Vajtston pokazao još jednu novost u fudbalu, okrugli crveni karton, tokom utakmice FA kupa Vreksama protiv Šefild Junajteda.

Čak i neko ko piše sljedeće holivudske scenarije Rajna Rejnoldsa neće nužno smisliti nešto tako uzbudljivo kao što je viđeno na "Rejskors Graundu" u nedjelju.

Utakmica je tekla u jednom, a zatim u drugom smjeru, počevši s prvim pogotkom utakmice nakon samo minut igre, da bi ekipa Šefilda krenula svojim putem.

There are two reasons why a circular red card was shown during Wrexham vs Sheffield United: https://t.co/wnPFt7qq70

Vreksam se vratio i činilo se da će perjanica Nacionalne lige proći dalje, golom u 86. minuti, samo da bi gosti uknjižili rezultat izjednačenjem u nadoknadi.

Osim golova, bilo je dosta drame tokom 90 minuta, što će zasigurno biti dio druge sezone dokumentarca Dizni Plus kanala. "Dobrodošli u Vreksam".

WHAT. A. GAME. Places between the two sides. Sheffield United Premier League bound. Wrexham top of the National League goals, Red card & a 90+5 minute equaliser. Wrexham Sheffield UTD provided to be a blockbuster of an FA Cup tie! https://t.co/zm7AbpYLpm