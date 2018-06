Nuno Gomeš za "Nezavisne": Ronaldo nas vodi na krov svijeta

Kristijano Ronaldo može da odvede Portugal na krov svijeta na prvenstvu u Rusiji, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" legendarni fudbaler Nuno Gomeš, koji je godinama predvodio napad ove zemlje, koja je aktuelni prvak Evrope.

Nešto manje od dvije nedjelje ostalo je do početka Svjetskog prvenstva u Rusiji, a Portugal će tamo da nastupi kao aktuelni prvak Evrope. Prije dvije godine su podigli pehar na prvenstvu u Francuskoj, a ovaj turnir će po svemu sudeći biti posljednja prilika za Ronalda da dođe do jednog od trofeja koji mu nedostaju u karijeri. Na klupskom nivou nije osvojio samo Ligu Evrope, dok mu s reprezentacijom nedostaje svjetsko zlato. Gomeš misli da bi upravo Ronaldo mogao da bude taj teg na vagi koji će da presudi u korist tima, s kojim je on 2004. bio vicešampion Evrope.

"Portugal je bez sumnje jedan od favorita za osvajanje Mundijala, ali tu su i neki drugi timovi koji imaju veće šanse od nas. Tu prije svega mislim na Brazil, Njemačku, Španiju i Francusku. Ronaldo može da odvede Portugal na krov svijeta. On je najbolji fudbaler na svijetu i velika je prednost za Portugal što ga ima u svojim redovima", rekao je legendarni napadač, koji je nosio dresove Boaviste, Benfike, Fiorentine, Brage i na kraju Blekburna.

NN: 2004. ste s Portugalom bili veoma blizu osvajanja Evropskog prvenstva. Da li ste vjerovali da možete do trofeja i koliko Vam je teško bilo nakon poraza u finalu od Grčke?

GOMEŠ: To je bila velika prilika za nas, jer smo igrali pred našim navijačima u našem dvorištu. Prije turnira smo vjerovali da možemo da dođemo do samog kraja, ali smo u isto vrijeme znali da to neće biti nimalo lako. Kako je turnir odmicao sve više smo vjerovali da možemo da osvojimo trofej, ali nažalot poraženi smo u finalu od Grčke. To je bilo veliko razočaranje za nas.

NN: Najbolje partije tokom karijere pružali ste u Benfici. Da li na to gledate kao na najbolji period karijere i da možete da li biste nešto mijenjali?

GOMEŠ: Najveći dio karijere sam igrao za tim koji volim i za koji navijam od djetinjstva i upravo zbog toga ne bih ništa mijenjao. Za mene je moja karijera bila savršena.

NN: Igrajući za klubove i reprezentaciju borili ste se sa sjajnim defanzivcima. Ko Vas je najviše namučio?

GOMEŠ: Bilo je tu dosta sjajnih defanzivaca protiv kojih je bilo veoma teško igrati i nemoguće je izabrati samo jednog. Tu su Alesandro Nesta, Fernando Kouto, Loran Blan, Žorže Košta...

NN: U isto vrijeme dijelili ste svlačionicu sa sjajnim igračima. Koga od igrača i trenera biste izdvojili?

GOMEŠ: Rui Kosta i Luis Figo su bili dva najbolja igrača u Portugalu, ali Kristijano Ronaldo je definitivno najbolji igrač s kojim sam igrao. Kada je u pitanju trener, zadovoljstvo je bilo sarađivati s Fatihom Terimom. Njegovo liderstvo i način na koji se brine o timu je njegova najveća snaga.

NN: Da li fudbalu nedostaje tip napadača kakav ste bili Vi?

GOMEŠ: To stvarno ne znam, ali ono što znam jesta da meni fudbal mnogo nedostaje.

NN: Nakon odlaska s mjesta generalnog menadžera Benfike da li Vas uskoro možemo očekivati na nekoj funkciji?

GOMEŠ: Do decembra sam bio generalni menadžer u Fudbalskoj akademiji Benfike i radio sam sa svim mlađim timovima. U budućnosti ću sigurno opet nešto da radim u fudalu, a do tada uživam u poslu TV komentatora i sarađujem s bratom u njegovoj fudbalskoj agenciji.

Pomaganje je vrlina

NN: Aktivni ste u humanitarnim utakmicama. Koliko Vam znači što možete da pomognete siromašnoj djeci?

GOMEŠ: Mnogo mi znači. Mislim da mi postupcima možemo da budemo primjer za druge osobe i najveća vrlina svakog čovjeka mora da bude pomaganje onima kojima je to potrebno.

Salah prati trojku

NN: Kristijano Ronaldo, Lionel Mesi i Nejmar su vrhunski fudbaleri. Može li neko da bude na njihovom nivou?

GOMEŠ: Možda Mohamed Salah. On je imao fantastičnu sezonu s Liverpulom, ali vrijeme će pokazati.