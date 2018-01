Obamejang najskuplji fudbaler Arsenala

Golgeter iz Gabona Pjer Emerik Obamejang definitivno je prešao u Arsenal, objavio je njegov dosadašnji klub Borusija iz Dortmunda.

Kako su ranije prenijeli britanski mediji, Arsenal je izdvojio 68 miliona evra za transfer i učinio Obamejanga najskuplje plaćenim fudbalerom kluba ikada.

Obamejang u londonski tim dolazi kao zamjena za Aleksisa Sančeza koji je ove zime pojačao rivala Mančester Junajted.

Ovaj 28-godišnji fudbaler četiri i po sezone igrao je za Borusiju, dao je čak 141 gol i postao jedan od najboljih napadača Evrope.

"Naše drugo pojačanje u januarskom prelaznom roku, 28-godišnji Obamejang je jedan od najboljih napadača na svijetu. Postigao je 98 golova na 144 utakmice u Bundesligi za Borusiju. Na 213 utakmica učestvovao je u realizaciji 172 gola u svim takmičenjima i to nas dovodi da on na svakih 96 minut postigne gol ili asistira", navodi se u saopštenju Arsenala.

Prethodno je bio član Milana, Dižona, Lila, Monaka i Sen Etjena.

Borusija je brzo pronašla zamjenu za Obamejanga i na pozajmicu dovela Mišija Batšuaija iz Čelsija.

