Objavljen Mbapeov novi ugovor koji fudbal gura u ralje novca

Otkriveni su finansijski detalji koji stoje iza basnoslovnog novog ugovora Kilijana Mbapea s Pari Sen Žermenom.

Očekivalo se da će Francuz na ljeto potpisati ugovor za Real Madrid, ali njegov sadašnji klub uspio je sklopiti dogovor koji jednostavno nije mogao odbiti.

On je detaljno govorio o ugovoru u intervjuu za "The New York Times" koji je objavljen danas.

Francuz je nastavio igrati sjajno za klub iz glavnog grada Francuske, ali njegov ugovor i dalje stoji kao "trn u oku" navijačima širom svijeta.

Mbape će biti plaćen 251,46 miliona evra za tri sezone za koje je potpisao ugovor, odnosno otprilike oko 83 miliona evra po sezoni.

Neki od naslova koji su pratili njegovu odluku da ostane u PSŽ-u tvrdili da je novac iz Katara bio ogroman da bi se mogao oduprijeti, a "The New York Times" navodi da je Mbape dobio suludih 125 miliona evra kao bonus za potpis, odnosno najveću uplatu isplaćenu nekom igraču bez ugovora u istoriji sporta.