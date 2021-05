Objavljena zvanična himna za predstojeći EURO

Evropska fudbalska federacija (UEFA) je nešto manje od mjesec prije početka Evropskog prvenstva 2020. objavila zvaničnu himnu za kontinentalno takmičenje pod nazivom "We are the people".

Pjesmu je napravio legendarni nizozemski DJ i producent Martin Garrix, a na njemu gostuju Bono i The Edge.

Predstavljanje pjesme je organizovano na velikim ekranima kultnog londonskog stadiona Vembli, a pjesma slavi glavnu temu EURO 2020. - zajedništvo.

Podsjetimo, Evropsko prvenstvo će se održati širom Evrope od 11. juna do 11. jula, a igraće se u 11 gradova.

Domaćini će biti Amsterdam, Baku, Bukurešt, Budimpešta, Kopenhagen, Glazgov, London, Minhen, Rim, Sankt Peterburg i Sevilja.

EURO počinje na stadionu Olimpiko u Rimu 11. juna utakmicom Italije i Turske, a finale će se igrati na Vembliju 11. jula 2021.