Oblak: Majka mi je iz Republike Srpske

Jan Oblak, golman reprezentacije Slovenije, očekuje vatren duel sa Srbijom na stadionu u Minhenu.

Golman Atletika je spreman za meč drugog kola u Grupi C i smatra da će fudbalska Evropa imati šta da vidi u susretu dvije reprezentacije.

Ono što posebno privlači pažnju jeste nejgovo porijeklo. Naime, njegov otac je Slovenac dok mu je majka porijeklom iz Republike Srpske.

"To mi mnogo znači. Majka mi je iz Republike Srpske, tamo imam baku koju rado poskećujem svake godine. Takođe imam rođake, ujake i tetke tamo. To mi sve mnogo znači. Sa očeve strane mi je porodica iz Slovenije, sa majčine iz Republike Srpske. Ponosan sam na obe strane. U Škofja Loki sam živio u naselju gdje je bilo mnogo različitih ljudi, a većina je dolazila iz neke od bivših jugoslovenskih republika. To je sve dio mene, nešto sasvim normalno. Još kao klinac sam išao kod bake u Republiku Srpsku, a onda i kod bake u Sloveniji i osjećaj zadovoljstva je bio isti. Nikada nisam osjećao neki problem zbog toga, sve je to moje i tako osjećam", jasan je Oblak, momak srpske teniserke Olge Danilović.

Našalio se i rekao kako je on "dobar miks".

"Moja majka je uzela prezime Oblak i priča slovenački jako dobro. Čak i kada sam bio dijete, dok je radila u prodavnici, ljudi nisu vidjeli gospođu Oblak kao nekog čije je porijeklo slovenačko. Da budem jasan, jako sam ponosan što mi je otac Slovenac, a majka iz Republike Srpske, po meni je to dobar miks. Sa jedne strane je slovenačka tvrdoglavost, disciplina i težak rad, sa druge opuštenost koja se možda ne vidi kod mene, ali postoji. To je u meni i pomaže mi da sagledam neke stvari drugačijim očima. Neke stvari mogu da sagledam iz dva ugla i to je velika prednost", zaključio je Oblak.

