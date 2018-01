Oboren rekord – Mesi je najbolji svih vremena

Fudbaler Barselone Lionel Mesi zabilježio je novi rekord karijere.

'Blaugrani’ su savladali Sosijedad sa 4:2, a Argentinac je postigao sjajan gol iz slobodnog udarca u 85. minutu, što je bio 366. pogodak u Primeri.

Omaleni ofanzivac je time je na vječnoj listi prestigao Gerda Milera, koji je u periodu od 1964. do 1979. godine za Bajern zabilježio 365 golova.

Ovaj rekord se odnosi na broj postignutih ligaških pogodaka u dresu jednog kluba iz liga petice.

Mesi je ove sezone u La Ligi odigrao 19 utakmica i postigao 17 golova, uz osam asistencija, dok je Barsa iskoristila kiks Reala i sada ima devet bodova prednosti ispred Atletika, 11 ispred Valensije i nestvarnih 19 bodova ispred najvećeg rivala madridskog Reala.

Lionel Messi has now scored more goals in a single Top 5 European League (366) than any other player in history.



Beating Gerd Müller's previous record of 365 goals. pic.twitter.com/gGEY7Kglsq