Obrt: Tuhel ostaje u Minhenu

Bajern je zvao desetak trenera, nijedan nije htio da se prihvati posla u Bavarskoj, pa se sve više pominje da bi posao mogao da nastavi Tomas Tuhel.

Od februara je poznato da Tuhel ide na kraju sezone, nedavno je to i sam potvrdio, ali nešto se dešava – niko se sada ne bi iznenadio i da ostane u klubu.

Čak je blizu odluke da nasravi posao na klupi velikana.

I sve to što se dešava oko ''Alijanc arene'' smeta i legendi Lotaru Mateusu.

''Poštujem Tomasa Tuhela i njegove kvalitete. Ali, gazili su ga, pogotovo Uli Henes. A sada Bajern razmišlja da ga zadrži i to pokazuje kakav haos vlada u klubu. Bajern šalje nejasnu sliku prema svijetu'', rekao je Mateus.

Savjetuje Tuhela da ide.

''Iz Tuhelovog ugla kažem da ne treba da ostane. Imao bi druge opcije za rad u vrhunskim evropskim klubovima'', jasan je Mateus.

Thomas #Tuchel is set to remain as coach at FC Bayern. This is the result of yesterday's discussions, as revealed last night Bayern now focusing on Tuchel agreement. De Zerbi and Ten Hag are being considered and remain on the list, but the priority is now on Tuchel … pic.twitter.com/r0xVO6NC6R