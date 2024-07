Od džokera do heroja nacije: Kako je Merino izbacio domaćina Eura (VIDEO)

Kakav meč smo gledali u Štutgartu između Španije i Nemačke, dostojan finala Evropskog prvenstva, samo jedna selekcija je mogla dalje, a to je bila Španija.

Nakon 1:1 u regularnom dijelu meča, otišlo se u produžetke.

Kada smo mislili da su penali realnost, na scenu je stupio Merino.

Fudbaler koji je ušao u igru u 80. minutu umjesto Nika Vilijamsa je heroj nacije.

Igrao se 119. minut kada je igrač Real Sosijedada matirao Nojera za neopisivu radost.

GOAL: Spain 2-1 Germany! MERINO SCORES FOR SPAIN IN THE LAST MINUTES! pic.twitter.com/zrAjQ7qRj1