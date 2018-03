Od mljekadžije do "Gordog Albiona"

Priča Džejmija Vardija, fudbalera koji je od amatera došao do titule najboljeg strijelca Premijer lige, prvaka Engleske i reprezentativca "Gordog Albiona", bila je hit u svijetu prije dvije godine, a njegovim je stopama krenuo i golman Barnlija Nik Poup.

Igrao je u najnižim ligama u Engleskoj, za koje mnogi ljubitelji fudbala nisu ni čuli. Radio je razne poslove koji nemaju veze sa najvažnijom sporednom stvari na svijetu, a sada se sjajnim igrama u dresu Barnlija izborio za poziv u reprezentaciju Engleske. Sličan put je imao i Vardi, koji je golovima u Lesteru izborio poziv u nacionalni tim Engleske.

"Kad dobijete otkaz sa 16 godina, pomislite kako su male šanse da uspijete. Dvije godine studirao sam marketing i jednu nauku u sportu, radeći više poslova", počeo je priču Poup za britanske medije.

Poup je tada dobio otkaz u Ipsviču, gdje je bio član mlađih kategorija i morao je da radi razne poslove.

"Razvozio sam mlijeko kamionom od četiri ujutro. Uz posao sam uspio u tri godine da odigram oko 150 amaterskiih mečeva, što ne bi bilo moguće u fudbalskoj akademiji. To mi je pokazalo mušku igru i pomoglo mi je da stasam kao fudbaler", izjavio je golman Barnlija.

Najniži rang fudbala u kojem je igrao kao senior je Rajman Premijer liga, koju je igrao kao član Burija i Herova.

"Prije nego što sam zaigrao za prvi tim Burija, bio sam u rezervama koje se takmiče u 11. rangu. Igrali smo u nekim mjestima koja možda i ne postoje na mapama. Igrali smo pred 10 navijača i psom. Mislim da smo čak i osvojili Sufolk Senior kup verziju za rezerve. Klub ima trofej i ja možda negdje imam medalju", kazao je 25-godišnji golman.

Iz Burija je 2011. došao u Čarlton, koji ga je na pozajmice slao u šest klubova i na kraju se 2016. skrasio u Barnliju. Između ostalog, na pozajmici je bio i u Alderšotu, što ističe kao najteži period.

"Bila je to teška 'vožnja' i to je bio najteži period za mene. Ali morao sam da prođem i kroz tako nešto. Čovjek mora sam sebi da se dokaže na svim nivoima kako bi napredovao", jasan je on.

Priliku da se dokaže u Premijer ligi dobio je nakon povrede Toma Hitona u septembru prošle godine. Ukazanu šansu je odlično iskoristio i sa timom se bori za mjesto koje vodi na međunarodnu scenu.

"Povreda Hitona je bila odlična prilika za mene i sjajnu formu sam krunisao pozivom u reprezentaciju. To je nešto o čemu nisam mogao da sanjam dok sam, recimo, igrao za Alderšot", rekao je Poup.

Selektor "Gordog Albiona" Geret Sautgejt ga je pozvao za prijateljske utakmice protiv Holandije i Italije koje se igraju danas i u utorak (27. marta)

"Nisam zadovoljio ambicije time što sam dobio poziv. Morate da budete gladni i još uvijek želim da napredujem. Igranje za reprezentaciju je bio konačni cilj. Ovo je odlična prilika i jedan od najsrećnijih trenutaka u mom životu. Moj životni put će mi pomoći da nemam straha. Igranje u Premijer ligi me naučilo da moram da uživam. Poziv u reprezentaciju se ne dobija srećno i ne bojim se izazova", zaključio je mladi golman.