Odbijena ostavka, Nenad Lalatović ostaje trener FK Borac

Nenad Lalatović ostaje trener Fudbalskog kluba Borca i u nastavku sezone pošto je Upravni odbor "crveno-plavih" odbio njegovu ostavku.

Lalatović je sinoć ponudio ostavku nakon remija u Modriči protiv Sloge Meridian na startu m:tel Premijer lige BiH (2:2), ali kako "Nezavisne" saznaju njegova ostavka je odbijena. Podsjetimo iz kluba sa Gradskog stadiona su nam ranije danas poručili da će učiniti sve da zadrže Lalatovića na klupi i čini se da su u tome i uspjeli.

Da će Lalatović ostati na klupi Borca u saopštenju su potvrdili i iz Platonove ulice.

"UO FK Borac ne prihvata ostavku Nenada Lalatovića koji ostaje šef stručnog štaba našeg kluba. Nenad Lalatović, stručni štab i igrački kadar imaju punu podršku svih članova UO FK Borac na putu ka ostvarenju zacrtanih ciljeva u tek započetoj sezoni", stoji u saopštenju kluba u kojem se dodaje:

"Od zacrtanog, 10. juna, kada smo krenuli sa pripremama za novu sezonu ne odstupamo ni pedalj. Naši ciljevi su jasni, a to je povratak trofeja u Banjaluku. Naši ciljevi nisu ni bliži, ni dalji nakon tri odigrane utakmice u novoj sezoni. Štaviše, naša borba tek počinje. I neće biti nimalo laka. Onaj ko je pomislio da će taj put, tek pukim dolaskom Nenada Lalatovića, biti lak neka se zapita kada je to bilo lako? Kada je to, za skoro stotinu godina postojanja FK Borac, nešto bilo lako? Zato, FK Borac u našim očima jeste Velikan. Zato što je uvijek bio borac. Ali, diči se naš Borac još nečim što ga čini jedinstvenim. Nema tog kluba u regionu, pa i šire, koji ima više 'prijatelja' nego što je naš i više onih koji se kunu u svoju 'ljubav' ka Borcu i Banjaluci. To su isti oni 'prijatelji' koji danas glasno zazivaju smjenu Nenada Lalatovića, a do juče su bili najgrlatiji skandirajući mu ime i prezime. To su isti oni 'prijatelji', koji se guraju u prve redove na pomen stare slave, ali sa podsmijehom dočekuju svaku novu pobjedu. To su isti oni 'prijatelji' koji žive za svaki novi poraz voljenog im kluba iz Platonove ulice. Ima naš klub takvih 'prijatelja' u svakom esnafu. Od fudbalskog, preko medijskog sa ove i one strane Drine, pa do svih ostalih."

Dalje se u saopštenju dodaje:

"Svaki od njih je, sebi po volji i naumu, za shodno našao da ponovo stavi na stub srama sve što ima veze sa FK Borac, da sudi i presuđuje nakon tri odigrane utakmice u novoj sezoni sa skoro potpuno novom ekipom. A, do juče… pisalo se i pričalo drugačije. Ali, slabo se ovdje pamti. To i jeste glavni problem. Nenad Lalatović, to vam je i rekao, nije heroj, već fudbalski trener. Nenad Lalatović nije heroj, ali je za minulih dvanaest godina trenerske karijere dokazao da je borac. Nenad Lalatović ostaje u FK Borac da pokaže, po ko zna koji put, da je borac. UO FK Borac neće dopustiti 'prijateljima kluba' da odnesu još jednu sitnu pobjedu. UO FK Borac uz punu podršku Nenadu Lalatoviću, stručnom štabu i igračkom kadru, želi još jednom da uputi izvinjenje svim iskrenim navijačima, svim Borčevcima, koji su proveli besane noći zbog rane eliminacije iz kvalifikacija za Ligu konferencija. Vrijeme ne možemo da vratimo, ali vrijeme koje je pred nama daje nam za pravo da se nadamo da će naši 'crveno plavi' pokazati da su dostojni grba koji nose na dresu. UO FK Borac poziva sve navijače da pruže podršku našoj ekipi u predstojećoj utakmici sa FK Sarajevo i da uz vaš huk 'crveno plavi' pokažu snagu na terenu", zaključuje se u saopštenju.

Lalatović je kao trener Borca predstavljen 10. juna i najavio je da mu je velika želja da sa "crveno-plavima" osvoji bar jedan od dva trofeja na domaćoj sceni.