Odbile krenuti s centra zbog odluke VAR-a

Na utakmici Svjetskog prvenstva za žene u nedjelju popodne desilo se nešto što moderna istorija fudbala ne pamti.

Igračice Kameruna su odbile krenuti s centra nakon drugog gola Engleske.

Engleskinje su udvostručile prednost neposredno prije poluvremena, a gol je prvobitno poništen zbog ofsajda.

Tu odluku je VAR ispravno poništio i tu je onda nastao lom. Kamerunske igračice nisu se složile s odlukom.

Tokom utakmice takođe se desio incident kada je kamerunska igračica Ejanguea pljunula protivnicu, što su zabilježile kamere.

46' INCREDIBLE! Cameroon refuse to play immediately after the goal is given. The players have congregated in protest at the half way line...