Odbio da se vakciniše, klub ga prodao

Fudbalski klub Montreal nakon samo pet mjeseci saradnje prodao je napadača Erika Hurtada jer ne želi da se vakciniše protiv korone.

Fudbalski klub Montreal nije donio odluku zbog klupske politike ili internih pravila, nego zato što Hurtado nije više mogao igrati za taj klub!

Zbog strogih kanadskih mjera dugo nije bilo moguće ući u zemlju bez perioda karantina, što je onemogućilo normalno funkcionisanje brojnim američkim klubovima koji se takmiče u američko-kanadskim ligama!

Prvo su se privremeno preselili u SAD, ali Ontario i Kvebek su sada počeli da ublažaju mjere, pa je klubovima iz Toronta i Montreala dopušteno da treniraju unutar kanadskih granica!

Dozvolu za povratak u Kanadu dobili su samo igrači koji su vakcinisani, a Hurtado to odbija da učini. Kako on više ne može da trenira s ekipom, Montrealu nije preostalo ništa drugo nego da ga proda! On je za 200.000 dolara prešao u Kolumbus Kruv.

(Informer)