Odbio milione i zaradio kultni status: Dibala u Romi je simbol odanosti (VIDEO)

Argentinac Paulo Dibala je vijest dana u svijetu fudbala. Fudbaler Rome šokirao je javnost odbivši ponudu iz Saudijske Arabije vrijednu čak 75 miliona evra.

Dibala se u četvrtak na treningu oprostio od navijača, saigrača i osoblja u kampu, te se očekivalo da finalizuje prelazak u Al Kadisiju i potpiše trogodišnji ugovor.

Međutim, poslušao je srce, odbio zov novca i odlučio da ostane u "vječnom gradu".

A navijači "vučice", poznati po svojoj strasti, odmah su pokazali koliko cijene njegov gest.

Vijest je oduševila mnoge ljubitelje fudbala generalno, jer je Dibala pokazao se i u današnje vrijeme kada se sve vrti oko novca, postoje igrači koji su lojalni.

Koliko pristalice Rome cijene njegov potez, pokazali su odmah čim su saznali da ostaje.

Njih nekoliko stotina okupilo se ispred Dibaline kuće, gdje su pjesmom i skanidranjem iskazali zahvalnost argentinskom asu.

Roma fans went to Dybala’s house to thank him for staying pic.twitter.com/bumFYyhMqd