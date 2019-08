Odbrana glavni adut bh. šampiona

Svaki rezultat bez primljenog gola za nas će biti pozitivan, kazao je Husref Musemić, šef stručnog štaba Sarajeva, uoči večerašnje prve utakmice 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv BATE Borisova.

"Bordo tim" nakon eliminacije u prvom kolu Lige prvaka od Seltika u treću rundu Lige Evrope došao je voljom žrijeba, koji mu je omogućio preskakanje druge stepenice. Strateg "bordo tima" između dvije međunarodne utakmice susreo se sa nizom povreda, što dodatno otežava ogled protiv kvalitetnog rivala sa bogatim iskustvom na međunarodnoj sceni.

"Protiv ekipe koja je u posljednjih 11 godina devet puta igrala grupnu fazu Lige Evrope ili Lige prvaka kao prioritet se nameće da se fokusiramo prije svega da sačuvamo vlastitu mrežu, pa tek onda da tražimo način da napravimo nešto više prema naprijed. U odnosu na zadnju utakmicu u BH Telecom Premijer ligi BiH sa Slobodom sada ćemo na raspolaganju imati oporavljene Mersudina Ahmetovića i Aladina Šišića. Krstu Velkoskog smo odmarali protiv Slobode i on će takođe biti u konkurenciji za BATE. Imamo još nekoliko povrijeđenih igrača, ali to ne znači da oni koji su nam na raspolaganju ne mogu odgovoriti zadatku. Najbolji igrač je zdrav igrač i ne treba da se opterećujemo nekim problemima na koje ne možemo uticati. Treba nastojati odigrati što bolje, a ja vjerujem da to moji momci mogu. I protiv Seltika bez obzira na dva poraza pokazali smo da možemo parirati velikima, a protiv Bjelorusa ćemo biti još bolji", smatra Musemić.

Zbog infrastrukturnog kriterija, koji Olimpijski stadion "Asim Ferhatović Hase - Koševo" ne ispunjava, aktuelni prvaci i osvajači Kupa Bosne i Hercegovine će domaćini Bjelorusima biti u Zenici na stadionu "Bilino polje".

"Neprijatno je što ne igramo kod kuće, ali ne sumnjam da će moji igrači imati podršku navijača i u Zenici. I mjesto odigravanja je nešto na šta nismo mogli uticati i zato to ne treba da nam bude u fokusu interesovanja i nešto što ćemo gledati kao prepreku", istakao je Musemić, čiji će tim u slučaju prolaska u plej-of igrati sa boljim iz dvomeča Astana (Kazahstan) - Valeta (Malta).

Fudbaleri Zrinjskog večeras će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv Malmoa. "Plemići" su put u Švedsku izborili nakon eliminacije makedonske Akademije Pandev, te favorizovanog holandskog Utrehta.

"Nismo bili favoriti ni protiv Utrehta pa smo smogli snage i znanja da napravimo iznenađenje. Nezahvalno je najavljivati senzaciju i protiv Malmea, ali sam siguran da ćemo pružiti još jednu dobru partiju. Uvukli smo igračima u svijest da oni mogu puno", smatra Hari Vukas, šef stručnog štaba Zrinjskog.

U četvrtom krugu potencijalni rival Mostarcima biće pobjednik iz duela Neftci Baku (Azerbejdžan) - Bnei Jehuda (Izrael).

Utakmica Sarajevo - BATE počinje u 19.45, uz direktan prenos na TV Nova BH, dok susret Malmo - Zrinjski počinje u 19 časova uz prenos na Arena sportu.

Ekipa koja dva dana ranije doputuje na utakmicu u goste mora se shvatiti maksimalno ozbiljno, smatra prvotimac Partizana Aleksandar Šćekić pred večerašnju utakmicu 3. kola kvalifikacija za Ligu Evrope u Beogradu protiv Malatijaspora.

Crnogorski reprezentativac odlično poznaje večerašnjeg rivala jer je od 2016. do 2018. godine igrao u turskom Genčlerbirligi. U to vrijeme dva puta je imao priliku odmjeriti snage sa predstavnikom Turske.

"Svi turski timovi imaju specifičan stil igranja, pa tako i Malatija. Dosta trče, veoma su agresivni i igraju direktan fudbal i sa što manje pasova dolaze do protivničkog gola. Kada sam pre dve godine igrao protiv njih imali su dobru ekipu, vidim da je dosta igrača otišlo, a sigurno da je novi kadar istog kvaliteta", rekao je Šćekić za klupski sajt.

Dodaje da nije čudno što je Malatija prošle sezone savladala Fenerbahče, koji je bio u krizi.

"Reč je o ozbiljnoj ekipi i nema zavaravanja da će utakmica biti laka. Sigurno da mnogo računa vode o odmoru igrača i privikavanju u uslovima u kojima će igrati. Zato su i došli dva dana ranije u Beograd", dodao je Šćekić.

Susret Partizan - Malatijaspor igra se večeras od 21 čas. Od klubova iz regiona takođe večeras na teren će i Rijeka, koja dočekuje Aberden. Trener Igor Bišćan za meč sa Škotima neće moći računati na dvojicu prvotimaca, oba već duže povrijeđena, lijevi odbrambeni Petar Mamić, te kapiten Aleksander Gorgon.

"Kao i obično, posebno je neugodan kapetanov izostanak. Gorgon je i klasa i iskusnik, nogometaš i osoba koja Rijeci u svemu donosi dimenziju više. Međutim, moramo naći rješenje", kazao je Bišćan.