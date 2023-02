Odbranio penal, srušio se i preminuo (FOTO)

Tragične vijesti stižu iz Belgije gdje je golman, Arne Espel (25), preminuo nakon što je tokom utakmice pao na zemlju.

Tokom meča koji je igrao njegov klub, Vinkel Sport, belgijski niželigaš, Espel je odbranio penal, a zatim pao kada je pokušao da uhvati loptu.

"Odbranio je penal, pokušao brzo da ustane kako bi uhvatio loptu, ali se zatim samo srušio. Užas", rekao je pomoćni trener tima Stefan Deverkin.

Da čitava situacija bude još gora, Arneov mlađi brat, Aron (20), vratio se u tim poslije nekoliko nedjelja izostanka zbog povrede i smrt brata gledao je sa klupe za rezervne igrače.

Ovo je katastrofa i šok za sve. Arne je cijeli život bio u klubu i veoma je voljen. Bio je sjajan dječko, uvijek dobro raspoložen i spreman da pomogne. Ovo je težak udarac, prvo za njegovu porodicu, zatim i za cijeli klub", rekao je Patrik Rotser, direktor Vinkela, a prenosi belgijski portal "nieuwsblad.be".

Notícia triste no futebol: O goleiro Arne Espeel, belga de 25 anos, faleceu após ter defendido um pênalti em jogo do Winkel Sport B e o SK Westrozebeke. Arne Espeel após o pênalti, caiu inanimado no campo. Desejamos muitas forças a família do jogador… pic.twitter.com/Da5daO76FV