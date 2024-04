Odigrana prijateljska fudbalska utakmica Down Syndrom centra Banja Luka i m:tel-a

​Prijateljska utakmica fudbalskih ekipa Down Syndrom centra Banja Luka i kompanije m:tel odigrana je u Sportskoj dvorani "Centar" u Banjoj Luci pod motom "Fudbalom protiv stigme i diskriminacije osoba sa Daunovim sindromom i žena Banja Luka". Ovo je još jedna u nizu aktivnosti kompanije m:tel koja osobama s Daunovim sindromom potvrđuje da su voljene i podržane u svojoj zajednici.

Kako bi i na ovaj način pokazali da razlike ne postoje, fudbalsku ekipu Down Syndrom centra predvodila je generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan koja je podsjetila da m:tel kontinuirano i stalno pomaže osobama sa Daunovim sindromom. "Ono što je važno jeste da svaki moj kolega koji je danas ovde i ovako se zabavlja pokaže da im je prijatelj i drug. Mi razlike među nama ne vidimo, osim da neko od nas bolje ili lošije igra fudbal", istakla je Trivan.

Foto: Ustupljena fotografija

Direktor Down Syndrom centra Banja Luka, Zoran Jelić ukazao je na probleme osoba sa Daunovim sindromom i kao jednu od navećih prepreka naglasio neuvažavanje njihove starosne dobi te da ih zajednica doživljava kao djecu. Jelić je istakao da je to ono što se mora mijenjati i da je počastvovan činjenicom da generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan učestvuje u utakmici i to u timu Down Syndrom centra.

Foto: Ustupljena fotografija

Prije same utakmice u kojoj je rezultat bio u drugom planu, prikazan je i film koji su snimili članovi centra, a sam događaj je svim prisutnima stvorio mnogo pozitivnih emocija.

Svojim iskrenim i prijateljskim pristupom zajednici m:tel nosi imidž kompanije koja je odgovorna prema društvu u kojem posluje i koja je uvijek tu za sve one kojima je potrebna njena podrška.

Foto: Ustupljena fotografija

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.