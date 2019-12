Odobrena gradnja prvog drvenog stadiona

Engleski četvrtoligaš Forest Grin biće prvi fudbalski klub na svijetu sa stadionom koji će komplet biti izgrađen od drveta.

Inovativni i revolucionarni projekat kluba iz Nelsvorta pobrao je brojne simpatije kada je prvi put predstavljen, u pitanju je nešto dosad neviđeno u fudbalskom doživljaju, ali trebalo je sačekati da se sve kockice poslože kako bi plan dobio "zeleno svjetlo".

Došao je i taj dan, na ponos ljudi koji su pokrenuli ideju i predstavili grandiozni eko objekat, jedinstven takve vrste na svijetu.

Forest Grin je saopštio da je gradsko vijeće Stroud iz drugog puta odobrilo početak izgradnje novog stadiona, koji će biti udaljen iz centralne gradske zone.

"Mislim da je ovo prava odluka", prokomentarisao je odluku Grada gazda Forest Grina Dejl Vins, aludirajući na ljetošnji negativan odgovor gradskih vijećnika zbog bojazni da bi izgradnja stadiona mogla da naruši eko ambijent na mjestu gdje je planirana gradnja.

Uz stadion biće obezbijeđeno 1.700 parking mjesta, a biće izgrađena i dva terena sa prirodnom podlogom.

I dalje, ipak, ima autoriteta koji se ne slažu sa odobrenjem izgradnje stadiona na mjestu gdje to nije predviđeno zbog prirodnog okruženja i negativnog uticaja koje bi fudbalske utakmice i sve što ih prati, mogle da izazovu.

Izgradnja potpuno prirodnog stadiona je novi korak ka prilbližavanju kluba prirodi.

"Posebnost našeg novog stadiona je što će biti kompletno sagrađen od drveta. To će biti prvi takav stadion na svijetu. Počeli smo sa praznim papirom, napunili smo ga ideajama i krenuli. Sad gradimo drveni stadion. Imaćemo "najzeleniji" stadion svijeta", rekao je na ranije, na predstavljanju projekta i makete stadiona predsjednik Dejl Vins.

Poslije sedam mjeseci izabran je projekat od 120 miliona evra, kompanije "Zaha Hadid Architects", koji je predvidio izgradnju Eko parka i drvenog stadiona od oko 5.000 mjesta.

MORNING FGR FANS! Who else is still buzzing from last night's planning approval? FGR have been given the green light on outline planning permission for the world's first wooden stadium.#Sustainable #Football #WeAreFGR #ClimateCrisis | https://t.co/TLdY4B6VB9 pic.twitter.com/BauPmqQ3Gm