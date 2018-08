Ofarbali svlačionicu u rozo da bi protivniku smanjili nivo testosterona

Nakon što je 2016. ispao iz najjačeg razreda engleskog fudbala, Norvič Siti nije bio blizu povratka u Premijer ligu, ali ove je sezone odlučio to promijeniti i ne libi se povlačiti neuobičajene poteze kako bi stekao prednost nad protivnikom.

Zato su se u klubu odlučili obojiti zidove gostujuće svlačionice na svom Karou Roudu - u rozo.

Premisa tog poteza je da roza boja smanjuje nivo testosterona i ima umirujući učinak, pa bi tom logikom igrači koji su prije utakmice okruženi rozim trebali biti manje "nabrijani". Nisu se u Norviču prvi toga sjetili, engleski mediji pišu kako je isto radio tim američkog univerziteta Jova u američkom fudbalu, a i u nekim zatvorima ćelije su obojene u rozo kako bi zatvorenici bili mirniji.

Međutim, zasad je pink šok imao različite učinke na gostujuće igrače. Na prvoj domaćoj ligaškoj utakmici nove sezone Norvič je izgubio od Vest Bromviča 4:3, a onda je u Liga kupu svladao četvrtoligaša iz Stivenejdža 3:1.

Dokrot Aleksander Latinjak, sportski psiholog sa univerziteta u Suffolku nije oduševljen idejom.

"Lično ne bih trošio vrijeme na promjenu boje, ima puno stvari koje možeš učiniti prije toga. Osim toga, sad kad timovi znaju za pink svlačionicu, mogu poduzeti protivmjere kako bi im testosteron bio na nivo. Neke igrače ta bi boja mogla i zabaviti, pa se možda počnu smijati ako su prethodno bili napeti, a smijeh je povezan s poboljšanom izvedbom", rekao je doktor Latinjak za BBC, prenosi portal 100posto.hr.

