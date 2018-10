Oglasio se Gasprom nakon Zvezdine katastrofe u Parizu

Crvena zvezda je doživjela najteži poraz u evrokupovima u klupskoj istoriji u Parizu, ali sudeći prema komentarima na društvenim mrežama, njeni navijači nisu ljuti na svoje ljubimce.

Zvijezde PSŽ-a su otkrile sav svoj sjaj u duelu drugog kola Lige šampiona i predvođene Nejmarom deklasirale Beograđane rezultatom 6:1.

Ubjedljivim porazom crveno-bijelih nisu bili razočarani ni predstavnici generalnog sponzora Gasproma.

"Teško veče za crveno-bijele. PSŽ je dao sve od sebe da pobjedi. Marin je bio jedini igrač Zvezde koji je postigao gol u porazu od 6:1", piše u tvitu Gazprom Footballa.

A difficult evening for the red-and-whites as @PSG_English do their best to secure the win - Marin was the only player to score for @crvenazvezda in the 1-6 defeat. #GAZPROM #UCL #FKCZ pic.twitter.com/G5JQIsmTor