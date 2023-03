Oglasio se Milojević nakon vijesti da Zvezda dovodi novog trenera

Kao bomba je odjeknula vijest da je Crvena zvezda dogovorila uslove sa Barakom Baharom, i da će on od ljeta naslijediti Miloša Milojevića na klupi crveno-bijelih.

Izraelski mediji su uslikali rukovodstvo kluba iz Ljutice Bogdana na večeri u Izraelu, a tamošnji mediji tvrde da je sa Baharom sve dogovoreno.

Ipak, Zvezda ima ugovor sa Milošem Milojevićem do juna, a upravo sadašnji trener crveno-bijelih, u razgovoru za Informer je istakao da je vijest o potencijalnom nasledniku pročitao u medijima.

"Naravno da sam pročitao vest, ali trudim se da se ne obazirem na to. Imam ugovor do juna i profesionalac sam. Do tada ću svaki dan raditi kao da ću zauvek ostati trener Zvezde. Evo, i jutros sam bio na treningu, opet ću, i sutra i prekosutra i svaki dan dok ne osvojimo titulu, a ja se nadam i duplu krunu. Zvezda je moj klub i spreman sam na sve što je u interesu kluba", počeo je Milojević, pa nastavio:

"Postoje ljudi koji vode klub i kao što su jednom rešili mene da angažuju, tako će možda na kraju sezone poželeti da angažuju nekog drugog. Znam šta mi je posao, radim ga i radiću ga najbolje što mogu. Trener sam Crvene zvezde, u narednom kolu dočekujemo Mladost iz Novog Sada i na to sam fokusiran", rekao je Milojević za Informer.