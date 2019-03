Oglasio se fudbaler Dinama nakon optužbi za nasilje: Znam kako sa ženama

Igrač Dinama Ijaji Atiemven (23) demantovao je optužbe Ive Bošnjak koja je rekla da ju je Nigerijac fizički napao.

"Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu", napisao je igrač Dinama.

Nedugo nakon njegovog demantija, oglasila se i Iva Bošnjak koja je objavila slike povrede koje joj je, kako ona tvrdi, napravio fudbaler Dinama.

"Imaš tri sestre i majku? Ako si se prema njima ponio kako i prema meni, svaki komentar je suvišan! A i jasno imam prijetnje koje si mi pisao! Na ovim slikama jasno se vide modrice i ozljede koje si mi nanio", napisala je Iva na Instagramu i uz to priložila fotografije povreda.

Sve se navodno dogodilo u četvrtak naveče poslije utakmice Dinama i Benfike, a reagovala je i policija na poziv mlade Osječanke (20). Nigerijac ju je, prema njenim riječima, gurnuo na pod i počeo da guši. Zatim ju je navodno udario u glavu.

"Prvo smo se posvađali preko poruka, a onda me ignorirao dok sam ga ja čekala u stanu. Zatim se predvečer vratio u stan s jednim prijateljem, a ja sam ostala u sobi. Kad je prijatelj otišao, počeli smo se svađati, a on me prvo odgurnuo, a zatim i udario u glavu. Počeo me gušiti, a ja sam vrištala i vikala da prestane. Uspjela sam se obraniti, sakriti u WC i pozvati policiju koja je došla i napravila uviđaj", ispričala je ova djevojka za "24sata.hr".

U vezi napada su se oglasili iz GNK Dinama te osudili svaki oblik nasilja.

"Temeljem medijskih napisa o navodnom fizičkom zlostavljanju u koje je uključen naš igrač Iyayi Atiemwen, želimo naglasiti kako GNK Dinamo najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja. Što se konkretnog slučaja tiče, GNK Dinamo prati situaciju i reagirat ćemo sukladno odlukama tijela nadležnih za utvrđivanje činjenica", piše na zvaničnoj stranici kluba.

Iz policije su potvrdili da su imali intervenciju na adresi na kojoj živi Atiemven i na mjestu gdje se napad navodno dogodio. Trenutno prikupljaju podatke i uskoro će objaviti više informacija i detalja vezanih u napad.

Nigerijac je u Dinamo stigao u zimskom prijelaznom roku za 2.5 miliona evra, ali još nije pokazao kvalitet i igru koja ga je krasila za vrijeme epizode u Gorici.

