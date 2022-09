Oglasio se trener Zvezde nakon poraza u Turskoj

Fudbaleri Crvene zvezde nisu se proslavili ni u Turskoj, poraženi su drugi put ove sezone u Ligi Evrope i tako sebi dodatno otežali poziciju pred nastavak takmičenja.

Trabzon je porazio srpskog prvaka 2:1, i to sa igračem više, pobjeda domaćih je čista "kao suza" i treneru Milošu Milojeviću i njegovom timu sada preostaje da porade na brojnim nedostacima.

Milojević je poslije meča rekao da je njegov tim napravio previše grešaka za ovaj nivo fudbala.

"Mislim da nismo ušli u utakmicu kako bi trebalo, bili smo daleko u svim situacijama, u ofanzivnim i defanzivnim. Oba gola koja smo primili bila su plod krupnih grešaka koje ne smemo da pravimo. Sa deset igrača mismo posle mogli da napravimo podvig. Mora da se igra 90 minuta, to pričam otkad sam ovde došao. Ako je fokus na mestu, ako je prisutan sve vreme utakmice, to je ok, ali ako nije mi gubimo", bili su prvi utisci Milojevića poslije utakmice.

Komplikacija po Zvezdu i njenim težnjama da se plasira u drugu fazu je pobjeda Ferencvaroša nad Monakom u gostima.

"Sve dok smo teoretski u igri, borićemo se. Evropa ne prašta greške, nema mjesta improvizaciji i svaka improvizacija košta i vodi u propast", zaključio je trener Zvezde, prenosi Telegraf.rs.