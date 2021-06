Vlasnik firme koja je štampala hrvatski dres: Sad mi je ludnica

Hrvatskoj se na Evropskom prvenstvu dogodila nevjerovatna pogreška jer je na njihov dres reprezentacije na sve četiri utakmice otisnut pogrešan grb, onaj na kojem je prvo polje bijelo.

HNS je odmah najavio da će istražiti okolnosti pod kojima je došlo do te pogreške, ali i istakao da je za svu štampu na dresovima reprezentacije odgovorna kompanija Sitotisak Decolor iz Varaždina.

Njezin vlasnik Damir Kumek oglasio se kako bi pojasnio okolnosti u kojima je došlo do pogreške.

"Ovo mi je sad ludnica. Mogu reći da se svim srcem ograđujem da je to napravljeno namjerno i od bilo kakvih insinuacija u tom smjeru. Niti smo mi namjerno tako štampali niti je to bilo ko od nas to tražio. Apsolutno je riječ o slučajnosti i pogrešci", izjavio je Kumek za Jutarnji list.